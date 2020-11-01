Американские ученые заявили об открытии смертельного заболевания, которым болеют только мужчины

Исследователи назвали его VEXAS. Новый синдром сопровождается образованием тромбов и лихорадкой. Смерть может наступить в 40% случаев, передает телеканал NBC. Статья об этой болезни опубликована в научном издании New England Journal of Medicine. Специалист Национального института исследования генома человека и ведущий автор статьи Дэн Кастнер, сообщил, что пациентам не помогало никакое лечение. В качестве одной из версий, почему заболевание затрагивает только мужчин, ученые называют мутации с X-хромосомой. У мужчин она одна, а у женщин – две. Специалисты допускают, что вторая X-хромосома может каким-то образом защищать женщин от этой мутации.

