В Турции с этого дня должны взимать налог на проживание в отелях

При этом в национальной ассоциации туроператоров страны выразили надежду, что мера будет отложена, поскольку в кризис у государства нет шансов получить деньги ни от туристических компаний, ни от отелей, ни от самих туристов, передает РИА Новости. Изначально власти Турции рассчитывали ввести налог на проживание в отелях с 1 апреля. Предполагалось, что до конца текущего года ставка налога будет установлена на уровне 1%.