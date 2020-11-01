В Турции с этого дня должны взимать налог на проживание в отелях

При этом в национальной ассоциации туроператоров страны выразили надежду, что мера будет отложена, поскольку в кризис у государства нет шансов получить деньги ни от туристических компаний, ни от отелей, ни от самих туристов, передает РИА Новости. Изначально власти Турции рассчитывали ввести налог на проживание в отелях с 1 апреля. Предполагалось, что до конца текущего года ставка налога будет установлена на уровне 1%.
2020-11-01T09:33:36+03:00
2020-11-01T09:33:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2734622-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 01 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ В Барнауле будут судить граждан, которые демонстративно отказались надевать маски в трамвае Группа людей вошла в вагон и в ответ на требование кондуктора надеть маски категорически отказались. Вагоновожатый заблокировал двери и вызвал полицию, за что получил в свой адрес потоки оскорблений и угроз…
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…