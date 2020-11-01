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09:33, 01 ноября 2020

Водители в России с этого дня смогут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного

Сделать это можно через новое мобильное приложение «Помощник ОСАГО», пишет газета «Коммерсант». Год назад такая возможность вводилась в тестовом режиме в Москве, Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области и Татарстане.  



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