В Ереване утверждают, что азербайджанские военные применили оружие с белым фосфором

Единый армянский информационный центр при правительстве республики ссылается на армию непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Фосфор, который ядовит для человека, используют в зажигательных бомбах и снарядах. Его применение запрещено Женевской конвенцией. В министерстве обороны Азербайджана заявили, что на вооружении армии страны нет запрещенного оружия.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном продолжаются с конца сентября. Попытки объявить перемирие не были успешными.