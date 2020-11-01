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09:06, 01 ноября 2020

Крупный теннисный турнир завершается сегодня в Вене

В финале соревнований россиянин Андрей Рублев сыграет против Лоренцо Сонего из Италии.

Рублев продолжает удивлять теннисный мир. Еще год назад он занимал место в третьем десятке мирового рейтинга. Сегодня же входит в топ-10 и близок к тому, чтобы принять участие в Итоговом турнире АТП в Лондоне. Рублев, буквально на днях отметивший свое 23-х летие, завоевал в нынешнем сезоне уже 4 титула. И дважды играл в четвертьфиналах турниров Большого Шлема.

На пути в финал в Вене Андрей накануне уверенно переиграл опытного южноафриканца Кеннета Андерсена. А ранее оставил не удел вторую ракетку соревнований Доменика Тима из Австрии.

Отмечу, что Рублев с Сонего ранее никогда не встречался. Букмекеры в предстоящем финале отдают явное предпочтение российскому теннисисту.



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