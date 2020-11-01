Ряд изменений в законодательстве ждет россиян с сегодняшнего дня

Они коснутся, в том числе, и бизнеса.

Одно из нововведений касается так называемых «регуляторных песочниц». По замыслу властей они помогут компаниям тестировать новые технологии, услуги и продукты без риска нарушить законодательство. Если исследования прошли успешно, с разработками можно будет выходить на рынок. Тем самым предполагается, что издержки бизнеса будут снижены, а проектирование идей – ускорено.

На днях правительство утвердило перечень сфер, где будет действовать особый режим. «Регуляторная песочница», в частности, распространится на область нейротехнологий и технологии искусственного интеллекта, робототехнику и сенсорику, квантовые и производственные разработки, а также технологии систем беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности.

Другое существенное изменение коснется платежной системы «Мир» — ее карты будут обязаны принимать к оплате крупные торговые сайты-агрегаторы с выручкой более 40 млн рублей в год. Речь идет о случаях, когда они практикуют наличный способ расчетов. Планируется, что к лету следующего года порог выручки снизится до 20 млн рублей.

Ряд изменений с сегодняшнего дня ждет и автомобилистов. В частности, им перестанут выдавать бумажный паспорт транспортного средства и позволят оформлять извещение о ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО». Кроме того, обязательной маркировке будут подлежать шины и покрышки.