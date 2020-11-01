Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об эффективности мер по борьбе с коронавирусом, они, по его словам, позволяют надеяться, что ситуация не будет дальше ухудшаться. При этом он отметил, что на ситуацию все еще влияет ряд сторонних факторов — в том числе сезонный подъем ОРВИ и гриппа. Градоначальник также отметил, что созданные в столице резервные госпитали для больных с ковидом будут работать в полном объеме, даже при снижении загрузки больничных коек. В таком случае будет идти высвобождение стационарных медицинских учреждений. По словам Собянина, сейчас в медучреждениях находится около 10 тысяч тяжелобольных COVID-19.