Вооруженное нападение на прохожих совершено в Квебеке

По меньшей мере два человека погибли, пятеро пострадали в результате нападения неизвестного на прохожих в канадском городе Квебек. Это случилось рядом со зданием парламента. Нападавший был «в средневековой одежде» и вооружен холодным оружием, сообщает телеканал CBC. Местная полиция сообщила в Твиттере, что подозреваемого задержали, однако попросила жителей города оставаться дома, так как расследование продолжается.

Это не первая атака с ножом в Канаде за последние дни. В пятницу в Монреале был убит мужчина, который пытался напасть на полицейских.