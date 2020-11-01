В Китае началась перепись населения

Седьмая в истории страны кампания продлится до 10 декабря, в ней задействованы семь миллионов человек. Каждый сотрудник должен зарегистрировать около 250 жителей. Помимо непосредственно китайцев, власти решили пересчитать всех проживающих в стране иностранцев, за исключением туристов и лиц в краткосрочной командировке. Также в перепись попадут проживающие за границей китайские студенты и командированные на работу сотрудники. По данным на конец 2019 года, численность населения КНР без учета Гонконга, Макао и Тайваня превысила 1,4 миллиарда человек.
2020-11-01T08:33:56+03:00
2020-11-01T08:33:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 01 ноября 2020
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