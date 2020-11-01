В Молдавии начались президентские выборы

В гонке участвуют восемь кандидатов. Наибольшие шансы имеет действующий глава государства Игорь Додон, заявляющий о необходимости нейтральной внешней политики, развития отношений с Евразийским экономическим союзом и Москвой. Его главный соперник — прозападный экс-премьер Майя Санду. На прошлых выборах она проиграла Додону во втором туре. Для победы в первом необходимо набрать более 50% голосов.