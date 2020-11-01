Оппозиционные представители в Центризбиркоме Грузии дважды пытались сорвать брифинг председателя ЦИК Тамар Жвания

Они требовали не оглашать «сфальсифицированные данные».

Как сообщила Жвания, лидирует правящая партия «Грузинская мечта». После подсчета почти 59% бюллетеней она набирает 49,3% голосов избирателей. На втором месте оппозиционный блок «Единое национальное движение» – почти 26%. Раньше разрыв был на несколько процентных пунктов больше.

После объявления этих результатов у здания ЦИК начали собираться представители и сторонники оппозиции. Оппозиционные лидеры призвали граждан выйти сегодня в 16 часов на митинг на проспект Руставели.