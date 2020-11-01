В Молдавии стартовали президентские выборы

Проевропейские кандидаты уже заявили, что в случае своего проигрыша выведут людей на акции протеста. Однако премьер-министр Молдовы Ион Кику сказал, что вне зависимости ни от чего парламент будет работать в штатном режиме. Кику отметил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации на выборах будет присутствовать меньшее количество международных наблюдателей.