С сегодняшнего дня изменится порядок оформления пособий на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей

Оформлять документы, которые подтверждают право на получение финансовой помощи, теперь станет проще. Из перечня бумаг убрали справки, в которых содержатся сведения об алиментах. Это распорядился сделать премьер Михаил Мишустин. Такие бумаги как отмечают эксперты собрать довольно сложно. Судебные решения, исполнительные листы – все это отнимает много сил. Особенно в период пандемии коронавируса. Теперь необходимую информацию госорганы запросят сами через систему межведомственного электронного взаимодействия, уточнили в пресс-службе правительства. Для того чтобы получить пособие на детей от трёх до семи лет малообеспеченным семьям нужно подать заявление в отделение соцзащиты или многофункциональный центр. Сделать это можно и на сайте госуслуг. Напомню, что ввести ежемесячные пособия на маленьких детей в январе распорядился президент Путин. Выплаты начались с 1 июня. Их получают семьи с низкими доходами.

Размер выплат в среднем по стране составляет примерно 5 с половиной тысяч рублей на ребёнка в месяц. За двух детей малоимущие родители получат примерно 10 тысяч рублей.