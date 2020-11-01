В Москве из-за коронавируса отменили массовые мероприятия ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября

Также отменен торжественный марш, посвященный военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года. Власти также отказались согласовать публичные мероприятия, заявленные на среду в разных районах города, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Там пояснили, что в столице продолжает действовать запрет на проведение маршей, акций и других массовых мероприятий.

Москва лидирует среди российских регионов по уровню распространения коронавируса. Накануне в городе зарегистрировали почти 5 тысяч новых случаев, по всей России — свыше 18 тысяч.

Условия пребывания пациентов во временном ковидном госпитале на ВДНХ соответствуют нормам и отвечают правилам безопасности. В этом убедился корреспондент «Эха Москвы». Ранее высказывались предположения, что власти специально подготовили госпиталь к приезду журналиста. Однако корреспондент «Эха Москвы» приехал туда на следующий день после нахождения в павильоне муниципального депутата Дениса Шендеровича, критиковавшего работу госпиталя.