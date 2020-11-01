Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 42. Почти 900 человек пострадали. Об этом сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в пятницу днем. Эпицентр находился в Эгейском море. Толчки ощутили и на близлежащих греческих островах. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Разрушения также есть на греческом острове Самос, где два человека погибли и 20 получили ранения.