Акция протеста под названием «Марш против террора» пройдет сегодня в Белоруссии. Также с сегодняшнего дня страна закрывает свои границы для въезда иностранцев.

Ранее Александр Лукашенко пообещал протестующим решительные действия полиции. Некоторые участники протестов перешли красную линию, пытаясь дестабилизировать инфраструктуру государства, заявил Александр Лукашенко. Видео с его речью приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Лукашенко также поручил полицейским реагировать на действия протестующих «красиво, чтобы комар носа не подточил».