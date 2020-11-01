Разрыв между двумя лидирующими партиями на парламентских выборах в Грузии немного сокращается

Правящая «Грузинская мечта», по последним данным, получает 49,73% голосов избирателей.



Оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве» набирает 25,5%. Об этом сообщает ЦИК после обработки почти 53% бюллетеней. Всего 1-процентный барьер, согласно предварительным данным, преодолевают семь партий и два блока.

Ранее Михаил Саакашвили заявил в своем Фейсбуке о безусловной победе оппозиции на этих выборах.

Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и намерена просить международных наблюдателей не признавать их легитимность. Сегодня в 16 часов по местному времени (15 по Москве) в центре Тбилиси созывается митинг.