Умер знаменитый британский актер, обладатель Оскара и других кинопремий Шон Коннери. В августе ему исполнилось 90 лет.

Коннери единственный из всех исполнителей Бонда удостоился премии Оскар. Ещё одну золотую статуэтку он получил за роль полицейского Джима Мэлоуна в фильме «Неприкасаемые» в 88-м году. Тогда актер произнёс одну из самых забавных речей в истории кинопремии.

Точные причины смерти не уточняются, но известно, что помимо преклонного возраста, у Коннери были проблемы с сердцем, и одновременно с этим он боролся с онкологическим заболеванием. О месте и времени похорон Шона Коннери информации пока нет.