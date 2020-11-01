В Москве с 7 ноября запретят проезд автомобилей по всем выделенным полосам. Об этом сообщил в Telegram столичный Департамент транспорта. Движение вне зависимости от дня недели будет разрешено только для городского транспорта, такси, машин экстренных и коммунальных служб, а также велосипедов. Утверждается, что единый режим работы выделенок поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов. Демонтаж дорожных знаков уже начался. Камеры начнут выписывать штрафы, начиная с 7 ноября. Штраф за это нарушение составляет три тысячи рублей.
2020-11-01T06:35:10+03:00
2020-11-01T06:35:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 01 ноября 2020
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