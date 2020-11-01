Французские СМИ сообщают об аресте подозреваемого по делу о нападении на священника в Лионе

По данным издания Lyon Mag, мужчину задержали в кафе, его узнали, когда он ел. Портал сообщает, что оружия у него при себе не было. Как пишет Progres, внешность задержанного соответствует описанию свидетелей.

Нападение произошло накануне. Неизвестный обстрелял священника православной греческой церкви, когда тот закрывал храм. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Париже в связи с этим прошло совещание в кризисном штабе. Премьер Жан Кастекс прервал деловую поездку в Руан и экстренно направился в столицу.

Новое нападение произошло спустя 48 часов после теракта в стенах католического собора в Ницце, в результате которого погибли три человека, в том числе служащий храма.

Две недели назад под Парижем исламист обезглавил преподавателя местного колледжа, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках темы о свободе слова.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал запретить оскорбляющие верующих карикатуры во всем мире. По его мнению, властям Франции после недавних событий стоит озадачиться принятием соответствующего закона.

Иларион также выразил соболезнования президенту и всему народу Франции, а также епископу Ниццы, и призвал усилить контроль за проповедниками, распространяющими экстремистские идеи под видом ислама.