Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о формировании Совета Федерации и статусе сенатора. Документ, в частности, устанавливает порядок получения бывшим главой государства статуса пожизненного сенатора. Практическая польза для президента от этого маневра пока остается неясной. Об этом «Эху» рассказал политолог Глеб Павловский.

По словам Глеба Павловского, история этого законопроекта началась еще в 90-е годы, когда решался вопрос о будущем Бориса Ельцина после отставки. Однако президентская власть в России с тех пор серьезно укрепилась, заключил политолог.