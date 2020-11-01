В Нью-Йорке ввели трехдневный карантин для всех приезжающих. На четвертый день необходимо сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает телеканал NBC. По его словам, если тест окажется отрицательным, то разрешается выйти из карантина. США занимает первое место по числу зарегистрированных случаев коронавируса. По последним данным, в стране выявлено свыше 9 миллионов инфицированных, скончались более 230 тысяч человек.
2020-11-01T05:08:18+03:00
2020-11-01T05:08:18+03:00
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05:08, 01 ноября 2020
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