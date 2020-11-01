Россия и Япония с сегодняшнего дня возобновляют авиасообщение, приостановленное весной на фоне коронавируса. Соответствующее решение было озвучено в октябре оперативным штабом.

С воскресенья начнут выполняться рейсы «Авроры» из Владивостока в Токио. С 5 ноября «Аэрофлот» планирует возобновить рейсы по маршруту Москва — Токио. В японской столице в конце октября возобновилась работа российского визового центра. Информации о начале полетов японских авиакомпаний на данный момент нет. После возвращения из-за рубежа в Москву россияне должны сделать тест в трехдневный срок и разместить результаты на портале госуслуг.