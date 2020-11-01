Молдавия сегодня выбирает президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов, но практически все опросы называют фаворитом предвыборной гонки действующего главу государства Игоря Додона. Конкуренцию ему, как считают социологи, может составить лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду.

Додон выступает за сбалансированное сотрудничество и с Востоком, и с Западом. Санду убеждена, что республика должна сближаться с Румынией с перспективой вхождения в ЕС и НАТО. Она обещает расширить сотрудничество с Украиной, но при этом не намерена отказываться от диалога с Москвой, чтобы расширить молдавский экспорт, вывести российских военных и боеприпасы из Приднестровья, решить вопросы пенсионного и социального обеспечения работающих в России молдавских трудовых мигрантов.