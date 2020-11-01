Грузинские оппозиционеры считает итоги парламентских выборов нелегитимными. Они утверждают о тотальной фальсификации, называют выборы «фарсом» и даже «попыткой переворота» со стороны власти. В этой связи они призывают людей выйти сегодня в центр Тбилиси на акцию протеста. Лидеры оппозиционных партий собрались на переговоры после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам голосования.

После подсчета голосов примерно с 37% участков, партия власти «Грузинская мечта» набирает свыше 51%. На втором месте оппозиционный блок «Национальное движение», получивший 24%. При этом мажоритарные кандидаты от «Мечты» побеждают на всех 30 одномандатных участках. Однопроцентный избирательный барьер преодолели пять партий и два блока.