Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе испытаний в ноябре будет запущена на дальность около 1тыс км

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе предстоящих в ноябре испытаний будет запущена на дальность около 1 тысячи километров. Стрельба будет вестись с борта фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» по мишени, имитирующей корабль противника. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. В НПО машиностроения, которое является, по данным СМИ, разработчиком ракеты, не стали комментировать эту информацию. Как сообщил в начале октября другой источник в оборонно-промышленном комплексе, головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» до конца года выполнит три испытательных пуска ракеты «Циркон», в том числе с поражением мишени, имитирующей авианосец.