Малообеспеченным семьям с сегодняшнего дня будет проще получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение в августе подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, для оформления выплат больше не обязательно предоставлять сведения об алиментах. Теперь госорганы будут самостоятельно получать необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Ввести ежемесячные выплаты для малоимущих семей предложил в январе в ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин. Позднее Министерство труда сообщило, что разработало единый упрощенный порядок выплат. В итоге подавшие заявление на материальную помощь семьи с июля начали получать выплаты за период с начала года.