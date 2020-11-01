Турция осудила нападение на священника во Франции. МИД страны выразил солидарность с французским народом и православной общиной Франции. В ведомстве пожелали восстановиться пострадавшему как можно скорее, передает РИА Новости.

Нападение рядом с греческой церковью в Лионе произошло накануне, когда священник закрывал храм. Нападавший дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, после чего скрылся. Священник госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция задержала подозреваемого. Он взят под стражу.