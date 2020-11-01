Правящая партия Грузии лидирует на парламентских выборах. «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает свыше 54%. На втором месте оппозиционный блок «Сила в единстве», набравший более 23%. Об этом сообщил ЦИК после подсчета почти трети голосов. Всего, согласно предварительным данным, в парламент проходят пять партий и два блока.

Между тем, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал уже этим утром начать всеобщую мобилизацию оппозиционеров. Об этом лидер партии «Единое национальное движение», выступающей на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве», сообщил в эфире телеканала «Мтавари Архи». Политик обратился к представителям всех оппозиционных партий и пообещал, что в независимости от их результатов на парламентских выборах их голос будет защищен. Он подчеркнул, что сейчас не время для конкуренции.