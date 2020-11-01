Шотландский актер и продюсер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. По словам его сына, артист умер во сне на Багамских островах. Перед смертью он некоторое время болел.

Шон Коннери снялся в более чем 70 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль Джеймса Бонда. Он стал первым исполнителем этой роли и сыграл в семи фильмах об агенте 007.

Среди других известных фильмов с участием Шона Коннери — «Охота за Красным Октябрем», «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».