В Турции с 1 ноября вступил в силу налог на проживание в отелях. Его придется оплачивать непосредственно в гостинице только самостоятельным туристам. Для тех, кто бронирует туры, он будет включен в стоимость путевки. Изначально новый налог в размере одного процента планировалось ввести еще в апреле, однако из-за пандемии его вступление в силу было отложено. Представители туристической отрасли выразили надежду на то, что и в этот раз введение налога будет отсрочено из-за кризиса в отрасли. Турецкие отельеры также выступают против данного налога, так как из-за него отдых в стране подорожает.