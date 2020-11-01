В Турции с 1 ноября вступил в силу налог на проживание в отелях. Его придется оплачивать непосредственно в гостинице только самостоятельным туристам. Для тех, кто бронирует туры, он будет включен в стоимость путевки. Изначально новый налог в размере одного процента планировалось ввести еще в апреле, однако из-за пандемии его вступление в силу было отложено. Представители туристической отрасли выразили надежду на то, что и в этот раз введение налога будет отсрочено из-за кризиса в отрасли. Турецкие отельеры также выступают против данного налога, так как из-за него отдых в стране подорожает.
2020-11-01T03:08:40+03:00
2020-11-01T03:08:40+03:00
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03:08, 01 ноября 2020
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