Французские СМИ сообщают об аресте подозреваемого по делу о нападении на священника в Лионе. По данным издания Lyon Mag, мужчину задержали в кафе, его узнали, когда он ел. Портал сообщает, что оружия у него при себе не было. Как пишет Progres, внешность задержанного соответствует описанию свидетелей. Нападение произошло накануне. Неизвестный обстрелял священника православной греческой церкви, когда тот закрывал храм. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Париже в связи с этим прошло совещание в кризисном штабе. Премьер Жан Кастекс прервал деловую поездку в Руан и экстренно направился в столицу. Новое нападение произошло спустя 48 часов после теракта в стенах католического собора в Ницце, в результате которого погибли три человека, в том числе служащий храма. Две недели назад под Парижем исламист обезглавил преподавателя местного колледжа, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках темы о свободе слова.