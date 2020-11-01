В Москве за сутки скончались 52 человека с коронавирусом. Это минимальный показатель с 20 октября. Общее число жертв в столице превысило 6800, сообщает оперативный штаб.

Всего в городе с начала пандемии зарегистрировали свыше 424 тысяч больных COVID-19, это больше всего среди регионов. Из них почти 106 тысяч проходят лечение, более 311 тысяч уже выздоровели. По всей России известно о более чем 1 миллионе 610 тысячах случаев заражения, из них почти 28 тысяч умерли.

Власти Москвы неоднократно заявляли, что необходимости вводить жесткий карантин в столице нет. В четверг мэр Сергей Собянин сказал, что ситуация с распространением вируса стабилизировалась и рост основных показателей за последние две недели замедлился в десять раз.