Полиция штата Северная Каролина разогнала митингующих в поддержку предстоящих выборов президента США. Об этом сообщила местная газета «Ньюс энд обсервер». По ее данным, сотрудники правоохранительных органов приказали толпе разойтись. После того как демонстранты отказались, против них был применен перцовый газ и начались задержания. В результате действий полиции пострадали несколько детей, также принимавших участие в акции.
2020-11-01T02:09:31+03:00
2020-11-01T02:09:31+03:00
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02:09, 01 ноября 2020
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