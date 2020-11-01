Для автомобилистов в России с сегодняшнего дня вступают в силу ряд изменений. Так, на новые и ввозимые в частном порядке автомобили будут оформлять только электронные ПТС. Бумажные получить уже не получится: все неиспользованные пустые бланки должны быть уничтожены. При этом обладателям обычных ПТС не обязательно их менять на электронные. Все выданные до 1 ноября 2020 года документы продолжат действовать.

Еще одно изменение касается оформления аварий. Если сумма ущерба до 400 тысяч рублей, то можно это сделать самому через мобильное приложение «Помощник ОСАГО».

Страховые компании с сегодняшнего дня смогут применять право регресса к водителям, которые не известили их о прохождении техосмотра и не направили диагностическую карту. Речь идет о тех, кто оформил ОСАГО в период пандемии. Это можно было сделать по упрощенной схеме без прохождения техосмотра — документ оформлялся в режиме онлайн.

Кроме того, проезд по платным трассам подорожал, а на новых шинах обязательно должна быть маркировка.