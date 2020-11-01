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02:07, 01 ноября 2020

Правительство выделит из резервного фонда около 25 млрд руб на выплаты медикам, работающим с ковид-пациентами

Правительство выделит из резервного фонда в общей сложности около 25 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с ковид-пациентами. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Из общей суммы 16 миллиардов пойдут тем, кто непосредственно работает с больными коронавирусом, за выполнение особо важных работ. Еще одним распоряжением правительство утвердило выделение из резервного фонда свыше 8,5 миллиардов рублей на выплаты медработникам «за особые условия труда и дополнительную нагрузку». Отдельным постановлением продлеваются до конца 2021 года стимулирующие выплаты врачам, работающим с коронавирусными пациентами.



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