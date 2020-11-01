Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился, что глава Чечни требует от него извинений. По его словам, он вообще не упоминал Рамзана Кадырова и не намерен спрашивать разрешения о том, что и когда ему говорить. Жириновский отметил, что Россия — светское государство, вопрос религии является личным делом каждого. Эту тему трогать не надо, как и национальности. При этом, он призвал Кадырова извиниться за слова про купленные мандаты.

Недовольство чеченского лидера вызвали слова Жириновского в эфире «Эха Москвы» о том, что главы регионов не должны вмешивать в международную политику. Он об этом сказал, комментируя высказывания Кадырова по поводу президента Франции Эмманюэля Макрона и каррикатур на пророка Мухаммеда.