Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился, что глава Чечни требует от него извинений. По его словам, он вообще не упоминал Рамзана Кадырова и не намерен спрашивать разрешения о том, что и когда ему говорить. Жириновский отметил, что Россия — светское государство, вопрос религии является личным делом каждого. Эту тему трогать не надо, как и национальности. При этом, он призвал Кадырова извиниться за слова про купленные мандаты.
Недовольство чеченского лидера вызвали слова Жириновского в эфире «Эха Москвы» о том, что главы регионов не должны вмешивать в международную политику. Он об этом сказал, комментируя высказывания Кадырова по поводу президента Франции Эмманюэля Макрона и каррикатур на пророка Мухаммеда.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился, что глава Чечни требует от него извинений
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский удивился, что глава Чечни требует от него извинений. По его словам, он вообще не упоминал Рамзана Кадырова и не намерен спрашивать разрешения о том, что и когда ему говорить. Жириновский отметил, что Россия — светское государство, вопрос религии является личным делом каждого. Эту тему трогать не надо, как и национальности. При этом, он призвал Кадырова извиниться за слова про купленные мандаты.