Бывший чемпион мира по боксу россиянин Мурат Гассиев успешно дебютировал в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом поединке, который прошел в Сочи, он выиграл у албанца Нури Сефери техническим нокаутом в первом раунде. Бой завершился спустя 1 минуту 43 секунды после начала.

В преддверие поединка у 27-летнего Гассиева дважды менялся соперник. Первоначально его соперником должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли проблемы с документами, из-за которых он не сумел вылететь в Россию. Заменить его должен был албанец Сефер Сефери, но в его команде был выявлен коронавирус и боксер был заменен на брата, Нури Сефери. Для Гассиева бой стал первым после более чем двухлетнего перерыва. Предыдущий он провел в июле 2018 года против украинца Александра Усика, проиграв по единогласному решению судей в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.