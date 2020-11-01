В Лионе арестован подозреваемый в нападении на православного священника. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источники в прокуратуре. Внешность задержанного может соответствовать описаниям, предоставленным свидетелями, сообщил телеканал, отметив, что при нем не нашли никакого оружия. Нападение на 52-летнего священника греческой церкви произошло примерно в 16:00 (18 00 мск), когда он запирал двери храма. Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
2020-11-01T01:10:03+03:00
2020-11-01T01:10:03+03:00
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01:10, 01 ноября 2020
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