В Лионе арестован подозреваемый в нападении на православного священника. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источники в прокуратуре. Внешность задержанного может соответствовать описаниям, предоставленным свидетелями, сообщил телеканал, отметив, что при нем не нашли никакого оружия. Нападение на 52-летнего священника греческой церкви произошло примерно в 16:00 (18 00 мск), когда он запирал двери храма. Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.