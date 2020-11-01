В Великобритании вводится карантин из-за роста числа заразившихся коронавирусом. С 5 ноября люди «должны будут оставаться дома», заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Кроме того, до декабря в стране закроют пабы и рестораны, они смогут работать только на доставку. При этом школы и университеты останутся открытыми. Джонсон выразил надежду, что ситуация будет развиваться лучше, чем весной, когда был объявлен первый карантин из-за COVID-19. Он отметил, что Рождество, «вероятно, будет другим». Но выразил надежду, что, приняв жесткие меры, можно будет позволить семьям по всей стране быть вместе в этот праздник.

Ранее о введении карантина объявили во Франции, Германии, Бельгии и ряде других стран Европы. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный рост заболеваемости COVID-19.