В Москве из-за коронавируса отменили массовые мероприятия ко Дню народного единства, который отмечают 4 ноября. Также отменен торжественный марш, посвященный военному параду на Красной площади 7 ноября 1941 года. Власти также отказались согласовать публичные мероприятия, заявленные на среду в разных районах города, сообщает РИА Новости со ссылкой на городской департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Там пояснили, что в столице продолжает действовать запрет на проведение маршей, акций и других массовых мероприятий.

Москва лидирует среди российских регионов по уровню распространения коронавируса. Накануне в городе зарегистрировали почти 5 тысяч новых случаев, по всей России — свыше 18 тысяч.