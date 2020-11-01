Бывшие президенты России смогут получать пожизненный статус сенаторов. Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. Он опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, для получения такого статуса глава государства, прекративший исполнение полномочий в связи с их истечением или досрочно ушедший в отставку, должен подать заявление. Это можно сделать только один раз в течение трех месяцев со дня ухода с поста президента. Глава государства, чьи полномочия истекли до принятия этого закона, также имеет право подать заявление в течение трех месяцев со дня его вступления в силу. В документе указывается, что всего пожизненных сенаторов может быть не более семи.