В Лионе неизвестный два раза выстрелил в 52-летнего священника греческой церкви

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Стрелявший скрылся, но, по сообщениям телеканала Бэ-эф-эм, подозреваемый уже задержан и взят под стражу. Полиция пока не связывает случившееся с терроризмом, но расследование ведется при участии антитеррористической прокуратуры.