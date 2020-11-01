Католический храм Святого Людовика в Москве с сегодняшнего дня закроется до 4 ноября

Причиной послужили протесты у французского посольства, связанные с высказываниями президента Пятой Республики Эмманюэля Макрона о карикатурах на пророка Мухаммеда.

Церковь, которая находится на Малой Лубянке, будет закрыта ради безопасности прихожан. Так объяснил это решение представитель католической Архиепархии Матери Божией с центром в Москве Игорь Ковалевский. Все богослужения будут проводиться индивидуально, в том числе сегодняшнее в день Всех Святых и в день поминовения усопших в понедельник.

Храм Святого Людовика – один из трех католических в Москве. Мессы в нем ведутся на французском языке, прихожанами церкви являются сотрудники посольства Франции. В последние дни у здания дипмиссии несколько десятков человек собиралось на несогласованные акции, организованные одной из мусульманских организаций. Участники митингов скандировали «Аллах Акбар» и требовали от президента Франции Эммануэля Макрона извинений. Его фотографию даже сожгли. В пятницу такая акция была разогнана силовиками, больше 10 человек были задержаны. На этом фоне во французском посольстве обратились к российским властям с просьбой усилить меры безопасности у всех своих представительств.

Митинги прошли на фоне нападения радикального исламиста на собор Нотр-Дам в Ницце, совершенного в четверг. Погибли 3 человека, одна из жертв была обезглавлена.

Две недели назад под Парижем был убит школьный учитель, показавший детям карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках урока по свободе слова. Макрон в ответ на это призвал сделать ислам во Франции «просвещенным». Его высказывания вызвали недовольство арабского мира.