Оппозиция в Белоруссии сегодня проведёт очередную акцию против президента Александра Лукашенко

Новую акцию противники Александра Лукашенко назвали «Марш против террора». Действия белорусских властей, жестокие избиения и пытки участников протестов, в том числе женщин и подростков, задержания студентов в университетах, организаторы шествия сравнивают с временами сталинского террора. «Лукашенко открыто объявил войну собственному народу, его террор живёт по тем же заветам», — говорится в телеграм-канале Nexta, его ведут из Польши белорусские политэмигранты, которые координируют протесты в Минске и других городах страны. Участники марша намерены пройти от станции метро Парк Челюскинцев до урочища Куропаты к северо-востоку от Минска. Там во время сталинских репрессий по разным данным были расстреляны от 30-ти тысяч до 200т тысяч человек. За несколько дней до очередной массовой акции Лукашенко предупредил протестующих, что силовики начнут действовать ещё жёстче. Он сказал, что в плен брать никого не будут, но если кто-то прикоснётся к военнослужащему этот человек цитата «должен уйти как минимум без рук».

Массовые протесты в Белоруссии не прекращаются с 9 августа. Они начались сразу после выборов президента, на них по данным Центризбиркома победил Александр Лукашенко, набрав больше 80-ти процентов голосов.