В Англии из-за коронавируса с 5 ноября вводится жесткий карантин. Как рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, с четверга должны быть закрыты пабы, рестораны и магазины, торгующие товарами не первой необходимости. Встречи проживающих отдельно людей будут запрещены. Между тем продолжат работать школы, университеты, парламент и суды.

Карантин в Англии вводится до 2 декабря. В Уэльсе в пятницу вступил в силу карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения.

Ранее сообщалось, что из-за COVID-19 с 3 ноября Австрия вернется в режим изоляции. Через неделю аналогичные меры примут и власти Италии.