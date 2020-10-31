Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с осуждением бойкота французских товаров в ряде исламских государств. В интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» он сказал, что это недостойная и недопустимая кампания, к которой причастны те, кто извратили его слова по поводу карикатур в Charlie Hebdo. По словам Макрона, его долг как президента «состоит в том, чтобы защищать свободы, гарантированные французским государством». Однако, как подчеркнул французский лидер, это не означает, что лично он поддерживает все то, что говорят или рисуют. В любом случае, по его словам, карикатуры не могут служить оправданием для терактов.
2020-10-31T23:02:44+03:00
2020-10-31T23:02:44+03:00
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23:02, 31 октября 2020
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