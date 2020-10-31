Правоохранительные органы задержали подозреваемого в нападении на православного греческого священника в Лионе. Как сообщает местное издание LyonMag, подозреваемый был задержан в Лионе. Еще один сайт Le Progres уточняет, что пожарные заметили подозрительного человека в закусочной. Задержание провели сотрудники муниципальной полиции. Оружия при задержанном не обнаружено.

Сегодня в Лионе неизвестный ранил православного греческого священника — настоятеля церкви. Злоумышленник скрылся с места преступления. Священник, которому 52 года, госпитализирован в тяжелом состоянии.