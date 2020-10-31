В Российской футбольной Премьер— Лиге стартовал 13-й тур

Лидер первенства «Спартак» проиграл дома «Ростову».

В футбольном чемпионате вновь может смениться лидер. Это выяснилось после того, как возглавляющий турнирную таблицу «Спартак» уступил дома «Ростову». Единственный мяч в этой встрече забил в середине первого тайма Павел Мамаев, который откликнулся на прострел Романа Еременко. Отыграться у «Спартака» не получилось. Всего два удара в створ ворот гостей нанесли красно-белые. Не помогло даже удаление за вторую желтую карточку Хаджикадунича. 1-0 в пользу ростовчан, которые набрали 23 очка и приблизились к лидирующей группе. У «Спартака» осталось 27.

Еще в одном матче дня «Рубин» обыграл в Казани тульский «Арсенал» 3-1. А «Ахмат» оказался сильнее «Краснодара» 2-0.

Уже завтра возглавить турнирную таблицу сможет ЦСКА. Если победит на выезде волгоградский «Ротор».