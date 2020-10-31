Прокуратура в Лионе начала расследование по делу о покушении на священника православного храма города

При этом следователи находятся в тесном контакте с антитеррористическим подразделением республиканской прокуратуры. В Лионе не исключают ни одну из возможных версий нападения. Между тем мэр Лиона Грегори Дусэ заявил, что мотивы стрелявшего в священника пока не установлены.

Сегодня неизвестный два раза выстрелил в священника, когда тот запирал храм. Злоумышленник с места преступления скрылся. 52-летний священник госпитализирован в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен провел в Париже совещание в кризисном штабе. Позже сюда прибудет премьер-министр Жан Кастекс, который прервал деловую поездку и экстренно вернулся в столицу.

События в Лионе произошли спустя два дня после атаки в церкви в Ницце, где погибли три человека. Портал LYONMAG сообщил о задержании стрелявшего в священника в Лионе. Официально это не подтверждено.